СМИ: Южная Корея намерена учредить миссию при НАТО в Брюсселе

Власти Республики Корея решили учредить представительство своего государства при НАТО. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителей офиса южнокорейского лидера.

По данным агентства, миссию при НАТО будет возглавлять южнокорейский посол в Бельгии, который также выступает в качестве представителя Сеула при ЕС,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Кроме того, в офисе президента указали, что на полях саммита стран НАТО в Мадриде возможно проведение трехсторонней встречи лидеров США, Республики Корея и Японии. Представитель администрации добавил, что пока сложно сказать, состоится ли двусторонний саммит Южной Кореи и Японии. Также не исключено, что в поездке президента Юн Сок Ёля будет сопровождать его супруга Ким Гон Хи.

Саммит НАТО состоится с 28 по 30 июня в столице Испании. На встречу должны приехать более 40 международных лидеров: помимо 30 глав государств и правительств стран НАТО, ожидается присутствие руководителей Австралии, Австрии, Ирландии, Кипра, Мальты, Новой Зеландии, Финляндии, Швеции, Южной Кореи, Японии.