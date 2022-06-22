При землетрясении в Афганистане погибли не менее 120 человек
11:31, 22 Июнь 2022
По меньшей мере 120 человек погибли в провинциях Пактика и Хост на юго-востоке Афганистана в результате землетрясения, сообщил РИА Новости глава юго-западной зоны Красного Полумесяца Элиас Насери,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"По предварительной информации , в районе Гиян в Пактике погибло 100 человек, а в афганской деревне Дубаи района Спера в провинции Хост эксгумировано 20 тел. Наши группы прибыли в район Гиян", - сообщил Насери.
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