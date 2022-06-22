Испания отказалась от намерения принять зимние Олимпийские игры 2030 года
11:07, 22 Июнь 2022
Испания отказалась от заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Испании. Национальный олимпийский комитет Испании отказался от проведения Игр из-за разногласий с руководством страны. Основной причиной разногласий стало то, что НОК и руководство страны не могли принять решений о распределении мест проведения соревнований по регионам. Однако Национальный олимпийский комитет Испании надеется предпринять еще одну попытку провести зимние Олимпийские игры.Место проведения зимних Олимпийских игр 2030 будет определено в 2023 году на очередном заседании Международного олимпийского комитета.
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