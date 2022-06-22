В КНДР прирост пациентов с лихорадкой не превышает 20 тыс. четвертый день подряд

Суточный прирост пациентов с повышенной температурой в КНДР не превышает 20 тыс. человек четвертый день подряд, за предыдущий день медики выявили 15 260 случаев. Об этом в среду сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Общее число жителей КНДР с симптомами лихорадки с конца апреля на фоне распространения коронавируса превысило 4,67 млн. Из них поправились 4,64 млн жителей, еще 26 тыс. пациентов проходят лечение. Информация о новых летальных исходах не приводится, общее число смертей составляет 73,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

15 мая суточный прирост в КНДР достиг максимальных значений (392 920 случаев), после этого данные постепенно снижались. Центральное телеграфное агентство Кореи впервые сообщило о выявлении коронавирусной инфекции на территории страны 12 мая.