Егише Алексанян - серебряный призер чемпионата Европы по карате Д-21

Спортсмен из команды Национальной федерации каратэ Армении Егише Алексанян занял второе место на чемпионате Европы Д-21, который проходил в столице Чехии Праге, и стал серебряным призером.

Как сообщает «Арменпресс», армянский спортсмен провел 4 победных боя в весовой категории 84 кг, уступив в финале представителю Боснии и Герцеговины. Сборная Армении участвовала в чемпионате Европы по карате среди молодежи Д-21 в составе 11 спортсменов. По словам президента Национальной федерации карате Армении Карена Варданяна, серебряная медаль на чемпионате Европы Д-21 является значительным результатом. «Конкуренция в олимпийском каратэ очень высока. Количество спортсменов из стран-участниц довольно велико, и зарегистрировать такой результат очень сложно». Из представителей Армении к медали был близок и Айк Карян (75 кг). Но, он уступил в борьбе за третье место. Молодежная сборная Армении по каратэ выступала под руководством президента федерации Вазгена Арутюняна, главного тренера Сережи Макаряна и старшего тренера Саркиса Овсепяна.

Недавно в Чехии прошел квалификационный судейский экзамен, организованный Европейской федерацией каратэ, в котором принял участие обладатель квалификации WKF B и EKF B Артем Василян. Сдав с отличием судейские квалификационные тесты, главный судья Национальной федерации каратэ Армении получил квалификацию EKF класса А.