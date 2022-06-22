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Ирландия заморозила связанные с РФ подсанкционные активы на 1,72 млрд евро

Ирландия заморозила связанные с РФ подсанкционные активы на 1,72 млрд евро

 В Ирландии по последним данным заморожены активы российских частных лиц и организаций на общую сумму 1,72 млрд евро, сообщила газета The Irish Times со ссылкой на представителя ирландского МИД.

Издание отметило, что накануне Центральный банк Ирландии напомнил деловым и профессиональным организациям страны о необходимости соблюдения запретов, принятых на уровне ЕС в отношении России,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Соответствующие послания направлены в Юридическое общество Ирландии, Адвокатскую коллегию, торговые палаты, счетные ведомства ирландского конгресса профсоюзов, другие деловые организации, пишет The Irish Times.


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