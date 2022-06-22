Время в Ереване: 11:07:36,   22 Июнь 2022

«Интер» представит Генриха Мхитаряна 22 июня

«Интер» представит Генриха Мхитаряна 22 июня

Миланский «Интер» официально представит Генриха Мхитаряна 22 июня.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет Football Italia. По данным издания, зарплата Мхитаряна составит около 4,2 млн евро с учетом премий. Его контракт с «Интером» рассчитан до 2024 года.

Ранее эти сведения подтвердил исполнительный директор «Интера» Джузеппе Маротта. «Подтверждаю, что Андре Онану и Генриха Мхитаряна мы приобрели бесплатно. С ними уже подписаны контракты».

Генрих Мхитарян выступает в итальянской Серии А с 2019 года. Армянский полузащитник стал победителем первого турнира Лиги конференций в составе римской «Ромы».
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]