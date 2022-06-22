В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в среду в Иране. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии находился в 59 км к юго-востоку от города Мохр, где проживают 35 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.