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В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в среду в Иране. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии находился в 59 км к юго-востоку от города Мохр, где проживают 35 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. 

 


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