Первый и лидер на рынке лизинга прошел ребрендинг

Работа, преданность и стремление. Так, в начале 2000-х годов в Армении впервые был внедрен лизинг. На протяжении 19 лет с момента основания АКБА Лизинг является абсолютным лидером рынка.

Сделайте свое стремление реальностью. Под этим девизом АКБА Лизинг продолжит свое динамичное развитие. Лишь за последние 3 года компания утроила показатели.

«Ребрендинг поможет нам быть более презентабельными, более популярными. Лизинговые клиенты - это успешные предприниматели, которые хорошо знают рынок, знают рынок и хотят сохранить свои позиции лидера. Начав с сельского хозяйства, сегодня мы охватываем все отрасли и секторы экономики», - сказал Акоп Андреасян, генеральный директор АКБА Банка, председатель Правления АКБА Лизинга.

«На данный момент лизинговый портфель составляет 40 млрд драмов, к концу года он достигнет более 50 млрд драмов. В ближайшие 2 года мы планируем удвоить лизинговый портфель, доведя его до 100 млрд драмов. В данном случае очень важна роль Акба Банка, 100% акционера АКБА Лизинга. Благодаря ежедневной помощи сотрудников и филиалов банка нам удается выполнять наши задачи с высокой эффективностью», - сказал генеральный директор АКБА Лизинга Агаси Гаспарян.

В ближайшее время АКБА Лизинг создаст новые каналы продаж, расширится поле деятельности.