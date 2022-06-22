Европейские индексы выросли - 21-06-22

МОСКВА, 22 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.20% и составил 13292.40 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.75% и составил 5964.66 пункта, британский FTSE вырос на 0.42% и составил 7152.05 пункта, а российский RTSI вырос на 1.65% и составил 1379.97 пункта.