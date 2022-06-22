Европейские индексы выросли - 21-06-22
МОСКВА, 22 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.20% и составил 13292.40 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.75% и составил 5964.66 пункта, британский FTSE вырос на 0.42% и составил 7152.05 пункта, а российский RTSI вырос на 1.65% и составил 1379.97 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 10:25 «Интер» представит Генриха Мхитаряна 22 июня
- 10:20 Первый и лидер на рынке лизинга прошел ребрендинг
- 10:14 В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3
- 10:03 Байден обсудил с премьером Испании подготовку к предстоящему саммиту НАТО
- 08:43 Европейские индексы выросли - 21-06-22
- 08:43 Американские индексы выросли - 21-06-22
- 08:42 Цены на цветные металлы - 21-06-22
- 08:41 Цены на драгоценные металлы снизились - 21-06-22
- 08:40 Цены на нефть снизились - 21-06-22
- 21.06-21:50 Совет директоров Twitter рекомендовал акционерам поддержать продажу компании Маску
- 21.06-21:32 В мае установлен новый рекорд по количеству рабочих мест: министр экономики Армении
- 21.06-21:10 В Ростовской области разбился военный самолет
- 21.06-20:59 Экс-президенту Молдовы Додону продлили домашний арест еще на 30 суток
- 21.06-20:35 ЕС достиг консенсуса в вопросе предоставления Украине статуса кандидата
- 21.06-20:09 Военные самолеты Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня
- 21.06-19:20 Госдеп подтвердил смерть гражданина США в Украине
- 21.06-19:00 Президент Хачатурян направил послание по случаю 30-летия формирования Войск полиции
- 21.06-18:50 Председатель фракции НС «Гражданский договор» и посол Нидерландов обсудили перспективы развития межпарламентских связей
- 21.06-18:10 Главы правительств ЕАЭС достигли положительных, согласованных решений по всем вопросам
- 21.06-17:57 В районе КПП «Верхний Ларс» будет выделена дополнительная территория для таможенного контроля
- 21.06-17:46 Предстоящие на 22 июня мероприятия
- 21.06-17:38 В рамках «Золотого абрикоса» будет представлена специальная программа «АРЦАХ: Невиданная республика»
- 21.06-17:35 Батумский аэропорт впервые попал в рейтинг лучших аэропортов Восточной Европы
- 21.06-17:22 К концу 2023 года проблемы в транспортной системе будут решены на 70-80%: мэр Еревана
- 21.06-17:01 Парламент Испании поддержал регулирование использования конопли в лечебных целях
18:35, 16.06.2022
2162 просмотров Государственный джазовый оркестр Армении впервые примет участие в фестивале джаза в Москве
12:06, 18.06.2022
1474 просмотров Спецслужбы Азербайджана продолжают распространять в Facebook фальшивые новости по армянским аккаунтам. СНБ Арцаха
12:29, 18.06.2022
1350 просмотров Помощник Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид встретится в Ереване с Николом Пашиняном
17:33, 17.06.2022
1339 просмотров Какие бы заявления ни звучали, проблема Нагорного Карабаха продолжает существовать. Ответ Мирзояна Алиеву
13:11, 18.06.2022
1261 просмотров Новые знания, обмен опытом, создание связей в ИТ-сфере. В Ереване стартовала конференция BarCamp Yerevan 2022