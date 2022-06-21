Совет директоров Twitter рекомендовал акционерам поддержать продажу компании Маску

Совет директоров Twitter единогласно рекомендовал акционерам проголосовать за приобретение этой американской компании предпринимателем Илоном Маском. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, уведомление об этом опубликовано во вторник на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Совет директоров "единогласно постановил, что соглашение о слиянии является благоразумным", а сделка - справедливой и соответствующей интересам компании и ее акционеров. Руководство Twitter "приняло и одобрило слияние и другие сделки, предусмотренные соглашением", рекомендовав держателям акций сделать то же самое.

Маск 13 мая заявил о приостановке приобретения Twitter в ожидании "сведений, подтверждающих оценки, согласно которым спам-аккаунты и фальшивые учетные записи составляют менее 5% пользователей" одноименной соцсети. Такая оценка приводилась в отчете компании, опубликованном 2 мая. По мнению предпринимателя, в соцсети более 20% поддельных аккаунтов.

25 апреля руководство Twitter заявило, что Маск приобретет компанию за $44 млрд. Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, если миллиардер решит расторгнуть соглашение, то он должен будет выплатить компании штраф в размере $1 млрд. Если инициатором расторжения выступит Twitter, компенсацию получит Маск. Срок окончательного закрытия сделки назначен на 24 октября.