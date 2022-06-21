В Ростовской области разбился военный самолет

Штурмовик Су-25 во время учебно-тренировочного полета в Ростовской области потерпел катастрофу, в результате которой погиб летчик. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"21 июня в Ростовской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-25. Летчик погиб", - отметили в округе.

Как уточнили в ЮВО, полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Там также сообщили, что в качестве основной версии катастрофы рассматривается техническая неисправность.

"По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. На месте работает комиссия ВКС России", - сказали в округе.

Штурмовик Су-25 предназначен для непосредственной поддержки сухопутных подразделений днем и ночью, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Штатное вооружение штурмовика составляют авиационная пушка ГШ-30-2, корректируемые авиабомбы КАБ-500 и КАБ-1500, подвесные пушечные установки УАК-23-250 и СППУ-1, неуправляемые авиационные ракеты различных калибров, комплекс "Вихрь" и другие управляемые ракеты классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".