Экс-президенту Молдовы Додону продлили домашний арест еще на 30 суток

Районный суд Кишинева продлил во вторник домашний арест экс-президенту Молдавии Игорю Додону еще на 30 дней по требованию прокуроров.

"Был продлен домашний арест на 30 дней", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сообщил журналистам Додон после заседания суда во вторник. Он назвал этот вердикт предвзятым и проинформировал о планах опротестовать его в Апелляционной палате.

На этом заседании требовавшие продления ареста прокуроры представили суду дополнительные доказательства и показания новых свидетелей. По словам Додона, среди оснований его ареста - общение с прессой и публикации в социальных сетях, которые прокуроры считают нарушениям превентивных мер.

На этом же заседании судьи частично одобрили требования обвинения, продлив на 20 дней предварительный арест брату жены Додона Петру Мериняну, который также проходит по делу экс-президента. Прокурор Евгения Зубко сообщила журналистам, что, вероятно, опротестует вердикт по Мериняну с целью добиться большего срока.

Додон был задержан в конце мая, против него были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Додон заявил журналистам, что располагает доказательствами своей невиновности. Он считает, что дела против него заведены по политическим мотивам с целью ослабить крупнейшую в оппозиции Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которую он ранее возглавлял. В рамках этого дела под предварительный арест был помещен брат жены Додона Галины, ей были предъявлены обвинения в соучастии и запрещено покидать страну.

После поражения ПСРМ на выборах 2021 года Додон покинул пост лидера партии и возглавил Молдавско-российский деловой союз.