ЕС достиг консенсуса в вопросе предоставления Украине статуса кандидата

Страны ЕС достигли полного консенсуса относительно предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил во вторник министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.

В пятницу Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в Евросоюз. При этом в ЕК призвали признать европейские устремления Грузии, но статус кандидата пока не предоставлять. Решение будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня.

"Мы обсудили подготовку к саммиту ЕС, который состоится 23-24 июня, который будет посвящен Украине и предоставлению ей статуса кандидата на вступление в ЕС. Мы обсуждали этот вопрос сегодня, и эти обсуждения показали, что существует большой консенсус, я бы даже сказал - полный консенсус для того, чтобы продвинуться по этому вопросу", - сказал Бон на пресс-конференции по итогам Совета ЕС по общим вопросам.