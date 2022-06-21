Госдеп подтвердил смерть гражданина США в Украине

Госдепартамент подтвердил гибель в Украине гражданина США Стивена Забельски и вновь призвал соотечественников воздержаться от поездок в эту страну.

"Мы связались с его семьей и оказали всю возможную консульскую поддержку", — как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сообщил представитель внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что из уважения к семье госдепартамент не будет раскрывать дополнительных подробностей случившегося.

Газета The Washington Post сообщила накануне, что 52-летний житель штата Нью-Йорк Забельски погиб во время боевых действий под селом Дорожнянка 15 мая. Дома у мужчины осталась жена и пятеро приемных детей.