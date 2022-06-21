Президент Хачатурян направил послание по случаю 30-летия формирования Войск полиции

Президент Армении Ваагн Хачатурян направил послание по случаю 30-летия формирования Войск полиции. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании говорится:

“Уважаемые соотечественники,

Поздравляю весь личный состав и командование Войск полиции по случаю 30-летия формирования.

Войска полиции формировались в разгар фактической войны, на пути к независимости, когда наше вновь созданное государство, с одной стороны, было вынуждено противостоять внешнему врагу, с другой стороны, бороться за наведение правопорядка внутри страны и против различных преступных группировок. Войскам полиции Армении суждено было действовать на обоих фронтах, и в обоих случаях сотрудники полиции с честью выдержали эти испытания, понеся также и тяжелые потери.

Безусловно, за 30 лет Войска полиции прошли нелегкий путь, столкнувшись с различными трудностями. Но сегодня мы можем с уверенностью сказать, что Войска полиции полностью соответствуют своему призванию, обеспечивая общественный порядок и безопасность.

Еще раз поздравляю весь личный состав Войск полиции, преклоняюсь перед памятью сотрудников полиции, погибших, защищая Родину”.