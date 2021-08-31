Предстоящие на 22 июня мероприятия
17:46, Июнь 21, 2022
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- 17:46 Предстоящие на 22 июня мероприятия
- 17:38 В рамках «Золотого абрикоса» будет представлена специальная программа «АРЦАХ: Невиданная республика»
- 17:35 Батумский аэропорт впервые попал в рейтинг лучших аэропортов Восточной Европы
- 17:22 К концу 2023 года проблемы в транспортной системе будут решены на 70-80%: мэр Еревана
- 17:01 Парламент Испании поддержал регулирование использования конопли в лечебных целях
- 16:21 Грузия не сможет ввести санкции против России – Гарибашвили
- 16:17 «Травиата», «Алеко», «Симфонические танцы»: в Ереванском оперном театре ожидаются премьеры
- 16:07 СМИ: Иран заявил об аресте трех агентов "Моссада"
- 15:34 Выступление премьер-министра Армении на расширенном заседании ЕАЭС в Минске
- 15:32 Минздрав рекомендовал приоритетно прививать от COVID детей старше 12 лет из группы риска
- 15:02 Страны ЕАЭС договорились развивать евразийские транспортные маршруты
- 14:17 В МИД Люксембурга заявили, что в ЕС не возражают против статуса кандидата для Украины
- 13:57 Действия Байдена по Украине могут закончиться мировой войной, заявил Трамп
- 13:50 Блок НС Армении «Честь имею» будет расформирован: Артур Ванецян сложил депутатский мандат
- 13:19 Россияне больше всего отметили за последний месяц рост цен на сахар, мясо и молоко
- 13:00 СМИ: премьер Франции подала прошение об отставке правительства, которое отклонил президент
- 12:58 Баскетбольный турнир «Сада Кап» создаст в Ереване спортивный праздник
- 12:39 Посол Евросоюза прибыл в МИД РФ
- 12:16 У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1
- 12:00 Капитально ремонтируется автодорога межгосударственного значения Ереван-Ерасх- Горис-Мегри-граница с Ираном
- 11:44 Кинофестиваль «Золотой абрикос» представит 5 фильмов о 44-дневной Арцахской войне, снятых разными странами
- 11:41 В Брюсселе заявили, что ЕС и НАТО активизировали сотрудничество
- 11:32 LA Times: Шольц, Макрон и Драги отказали Украине в быстрых поставках оружия
- 11:03 Автор книги El Genocidio Armenio с оптимизмом смотрит на вопрос признания Испанией Геноцида армян
- 10:54 Областной администрации Гегаркуника на пять субвенционных программ выделено 181 млн драмов
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