Батумский аэропорт впервые попал в рейтинг лучших аэропортов Восточной Европы

Батумский международный аэропорт впервые попал во Всемирный рейтинг авиакомпаний и аэропортов Skytrax, сообщает TAV Georgia.

В Париже прошло мероприятие Skytrax World Airport Awards 2022, на котором два аэропорта Грузии, находящихся под управлением TAV Georgia, назвали лучшими аэропортами Восточной Европы.

Международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели попал в этот рейтинг уже девятый год подряд.

Согласно результатам опроса пассажиров, в десятку лучших аэропортов Восточной Европы - 2022 попали аэропорты Будапешта, Таллина, Бухареста, Риги, Тбилиси, Батуми, Киева, Белграда, Братиславы и Загреба.

Skytrax является влиятельной британской консультационной компанией, которая с 1999 года оценивает и изучает качество обслуживания аэропортов и авиакомпаний мира,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

World Airport Awards вручается на основе результатов опроса более 13 миллионов пассажиров 106 разных национальностей в 550 аэропортах мира. Пассажиры оценивают сервис аэропортов.

TAV Georgia является дочерней компанией TAV Airports Holding. Деятельность компании в Грузии началась в 2005 году и согласно контракту продлится до 2027 года. В компании TAV Georgia трудоустроено 1,3 тысячи сотрудников.

Благодаря инвестиции в размере 220 миллионов долларов, в Грузии в 2007 году в аэропортах Тбилиси и Батуми заработали новые пассажирские терминалы.

В результате инвестиций, осуществленных в 2016-2017 годах, в тбилисском аэропорту обновили взлетно-посадочную линию и построили новый терминал полетов.