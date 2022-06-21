К концу 2023 года проблемы в транспортной системе будут решены на 70-80%: мэр Еревана

Согласно бюджету Еревана на 2022 год, на приобретение 15 троллейбусов и 150 автобусов будет потрачено 6 млрд 342 млн 503 тыс драмов.

Как сообщает Арменпресс, на заседании Совета старейшин Еревана мэр Грачья Саркисян сказал, что в этом году исполняется 10 лет эксплуатации 249 автобусов Higer, и из Китая в Армению будут доставлены запчасти для решения технических проблем.

«К концу 2023 года проблемы в транспортной системе будут решены на 70-80%. Сейчас мы вносим изменения в законодательство, чтобы привлечь частные компании к процессу эксплуатации транспортных средств. Проект готов, и до конца года изменение будет внесено. Это позволит нам объявить тендер на новый, дополнительный подвижной состав», - сказал мэр, добавив, что в марте-апреле 2023 года в Ереване будет 87 единиц 12-метровых автобусов.