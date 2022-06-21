Парламент Испании поддержал регулирование использования конопли в лечебных целях

Подкомиссия Конгресса депутатов (нижняя палата парламента) Испании поддержала во вторник отчет, направленный на регулирование использования конопли в терапевтических целях. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

По ее информации, против инициативы проголосовали представители от консервативной Народной партии и крайне правой политической силы "Вокс". При этом предложение должно еще получить одобрение в комиссии по здравоохранению королевства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Инициатива предусматривает возможность отпуска медицинской марихуаны в аптеках. Как передает агентство EFE, предложение также позволяет по назначению врача использовать коноплю при болях, вызванных онкологическими заболеваниями, и при эндометриозе.

В прошлом году Конгресс депутатов отказался рассматривать законопроект, который регулирует употребление марихуаны в стране. Инициатива предусматривала разрешение на ее употребление совершеннолетними в общественных местах с ограничениями, аналогичными тем, что действуют в отношении табачной продукции.