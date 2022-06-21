Грузия не сможет ввести санкции против России – Гарибашвили

Грузия не сможет ввести экономические санкции против России из-за национальных интересов и вызовов безопасности, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на панели экономического форума в Катаре.

Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. При этом Грузия соблюдает международные санкции,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Мы четко заявили, что мы, грузины, не сможем ввести национальные экономические санкции в отношении России из-за очень естественной причины. Потому что у нас есть свои национальные интересы, у нас есть свои вызовы безопасности, экономические вызовы. Это основная наша мотивация", – сказал Гарибашвили.

При этом глава грузинского правительства подчеркнул, что Грузия не является единственной страной, которая отказалась вводить экономические санкции против России.

"Я как глава государства должен думать о безопасности народа. Безусловно, политически мы стоим рядом с международным сообществом. Мы находимся в полной координации с нашими международными партнерами – с американскими, европейскими партнерами. Поэтому это наша позиция", – отметил премьер.