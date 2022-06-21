«Травиата», «Алеко», «Симфонические танцы»: в Ереванском оперном театре ожидаются премьеры

В Национальном академическом театре оперы и балета им. Ал. Спендиаряна одновременно ставится три спектакля.

22-23 июня любители оперного искусства смогут насладиться оперой Дж. Верди «Травиата», 27-28 июня оперой С. Рахманинова «Алеко» и балетом «Симфонические танцы».

Как сообщает «Арменпресс», на встрече с журналистами 21 июня музыкальный руководитель постановок, заслуженный артист РА Карен Дургарян сказал, что «Травиата» полностью восстановлена и поставлена заново. «В спектакле задействованы молодые силы театра. За дирижерским пультом будет стоять Вардан Григорян. И он, и незнакомые многим молодые певцы впервые участвуют в таком большом спектакле. Мы стараемся воспитывать молодых людей на сцене, потому что они наше будущее», - подчеркнул Дургарян.

Говоря об опере «Алеко», Дургарян напомнил, что ее уже много лет не было в репертуаре театра. В одном отделении зрителям будет представлена опера «Алеко», в другом - балет Рахманинова «Симфонические танцы». Балет ставится в Армении впервые. Он ставился за пределами Армении, восстановлен балетмейстером, помощником режиссера Ара Асатуряном. Я надеюсь, что Ара будет работать в Оперном театре не только в качестве приглашенного хореографа», - сказал Карен Дургарян.

Для перепостановки «Травиаты» и «Алеко» в Ереване Оперный театр принимал у себя заслуженного деятеля искусств России режиссера Иркина Габитова, который был в Армении в 2005 году. Его с Ереваном и с Арменией связывал друг, известный оперный певец Гегам Григорян, с которым Габитов работал в Мариинском театре.

Когда Иркин Габитов получил от Дургаряна приглашение восстановить спектакли, он лишь спросил, что нужно делать. Познакомившись с хором оперного театра, оркестром, танцорами, он понял, что предстоит проделать большую работу. «Мы за 24 дня с нуля получили два новых спектакля. Мировая звезда Гегам Григорян когда-то ставил в этом театре «Травиату». Для меня важно было сохранить его имя в спектакле», - сказал Габитов.

По его словам, в оперной труппе есть певцы с блестящими голосовыми данными, а в случае с другими коллективами все делалось с нуля, потому что люди не привыкли много работать.

«Есть блестящие сопрано, которые поют на международном уровне, но с ними нужно много работать, потому что каждый певец думает, что у него есть голос, но это Божий дар, его нужно совершенствовать и дарить людям. Если они не будут работать, ничего не получится, и это нужно было объяснить им. Хор с 2005 года изменился на 85%, но за эти десять дней он на моих глазах стал чудом, как по звучанию, так и по отношению. Необходимо воспринимать друг друга и тогда получится творческий союз», - добавил Иркин Габитов.

Балет Рахманинова «Симфонические танцы» был поставлен отцом Ара Асатуряна, хореографом и режиссером Ашотом Асатуряном в 1997 году в Харькове. «Он был студентом Петербургской консерватории, много лет работал в Саратове, около двадцати лет в Ереванском оперном театре. Произведение Рахманинова было последним большим балетом, который он поставил. Я считал своим долгом восстановить одно из его произведений в Оперном театре», - сказал Ара Асатурян.

Он признался, что использовал видеоматериал, чтобы сохранить почерк своего отца. По словам Асатуряна, балет по-прежнему очень современен и свеж. «В балете задействовано двадцать молодых танцоров. Все работают с энтузиазмом и удовольствием, и я учусь, работая с Габитовым, потому что он представляет всю азбуку оперной режиссуры, в которой открываешь новые оттенки и краски», - заключает Асатурян.

В ближайшее время Оперный театр представит и балет Прокофьева «Ромео и Джульетта».