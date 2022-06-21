Главное разведуправление иранской провинции Систан и Белуджистан арестовало трех лиц, которые, как утверждается, являются оперативниками израильской разведки "Моссад". Об этом во вторник сообщило агентство IRNA.

Прокурор города Захедан, административного центра Систана и Белуджистана Мехди Шамсабади сообщил журналистам, что против арестованных имеется большое количество серьезных улик, поэтому они не пытались опротестовать свое заключение под стражу. По его словам, на данном этапе продолжаются следственные мероприятия, к концу июля прокуратура подготовит обвинительное заключение и направит его в суд.

Слежка за оперативниками велась сотрудниками местной разведки на протяжении нескольких месяцев. Обвинение убеждено, что арестованные вели работу по подготовке нападений на иранских ученых-ядерщиков. Среди обвинений также фигурирует распространение секретных данных. Идет работа по выявлению лиц, которые могут быть причастны к утечке закрытой информации,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

22 мая агентство ISNA сообщило, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в сотрудничестве с министерством разведки страны обезвредил группировку, работавшую в интересах спецслужб Израиля. Власти Ирана регулярно проводят операции по выявлению антиправительственных формирований на территории страны. Так, 20 апреля иранские силы безопасности заявили об аресте трех человек, занимавшихся незаконной деятельностью в интересах израильской разведки "Моссад".