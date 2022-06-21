Минздрав рекомендовал приоритетно прививать от COVID детей старше 12 лет из группы риска

Детям старше 12 лет из группы высокого риска нужно проходить вакцинацию от коронавируса в приоритетном порядке, сообщается на сайте Минздрава России.

"Детям старше 12 лет из группы высокого риска тяжелого и осложнённого течения новой коронавирусной инфекции следует проходить вакцинацию в приоритетном порядке", - говорится в сообщении Минздрава России во вторник.

Это следует из обновлённых временных рекомендаций по вакцинации от коронавирусной инфекции, отмечается на сайте. Обновленная версия документа содержит раздел о порядке проведения вакцинации детей с различными заболеваниями,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Так, при решении вопроса о вакцинации детей с первичным иммунодефицитом не требуется дополнительных исследований иммунного статуса, так как диагноз уже верифицирован. В документе также указано, что органические поражения нервной системы у детей не являются противопоказанием к вакцинации", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что методические рекомендации разработаны ведущими учеными и клиницистами и предназначены для руководителей медицинских организаций и их структурных подразделений, врачей-терапевтов, врачей общей практики, врачей-инфекционистов, а также иных специалистов, осуществляющих вакцинацию.

Также методические рекомендации направлены в регионы для организации работы по вакцинации населения.