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Минздрав рекомендовал приоритетно прививать от COVID детей старше 12 лет из группы риска

Минздрав рекомендовал приоритетно прививать от COVID детей старше 12 лет из группы риска

Детям старше 12 лет из группы высокого риска нужно проходить вакцинацию от коронавируса в приоритетном порядке, сообщается на сайте Минздрава России.

"Детям старше 12 лет из группы высокого риска тяжелого и осложнённого течения новой коронавирусной инфекции следует проходить вакцинацию в приоритетном порядке", - говорится в сообщении Минздрава России во вторник.

Это следует из обновлённых временных рекомендаций по вакцинации от коронавирусной инфекции, отмечается на сайте. Обновленная версия документа содержит раздел о порядке проведения вакцинации детей с различными заболеваниями,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Так, при решении вопроса о вакцинации детей с первичным иммунодефицитом не требуется дополнительных исследований иммунного статуса, так как диагноз уже верифицирован. В документе также указано, что органические поражения нервной системы у детей не являются противопоказанием к вакцинации", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что методические рекомендации разработаны ведущими учеными и клиницистами и предназначены для руководителей медицинских организаций и их структурных подразделений, врачей-терапевтов, врачей общей практики, врачей-инфекционистов, а также иных специалистов, осуществляющих вакцинацию.

Также методические рекомендации направлены в регионы для организации работы по вакцинации населения.


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