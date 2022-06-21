Страны ЕАЭС договорились развивать евразийские транспортные маршруты

Участники Евразийского экономического союза (ЕАЭС) готовы активизировать работу по развитию евразийских транспортных коридоров и маршрутов. Как передает Арменпресс, об этом сообщил журналистам во вторник председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

"Принято решение, направленное на активизацию работы по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе, евразийских транспортных коридоров и маршрутов", - отметил Мясникович.

В частности, по его словам, есть предложение "проложить Южную железную дорогу в Армении, реконструировать автомобильную дорогу М-1 для развитию автомобильного маршрута Европа - Западный Китай с ответвлением на Республику Беларусь, построить железную дорогу Европа - Западный Китай и железную дорогу Китай - Кыргызская Республика - Узбекистан.