В МИД Люксембурга заявили, что в ЕС не возражают против статуса кандидата для Украины

Ни одна из стран Евросоюза не возражает против предоставления статуса кандидата на вступление для Украины на саммите ЕС 23-24 июня. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн по прибытии на заседание Совета ЕС по общим вопросам.

"Ни одна из стран ЕС не выступает против статуса кандидата для Украины, - заявил он. - Однако этот статус еще не означает вступления".

Ранее во вторник глава Европарламента Роберта Метсола пояснила, что Евросоюз должен предоставить Украине статус кандидата для поддержания духа украинцев, тогда как для реального вступления предстоит "еще сделать очень много шагов". Она подчеркнула, что этот шаг является лишь "символом надежды".

Еврокомиссия 17 июня рекомендовала саммиту ЕС предоставить статус кандидатов Украине и Молдавии.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Люксембурге 20 июня заявил, что не знает, смогут ли эти страны в случае получения сейчас статуса кандидата начать переговоры о вступлении в ЕС до конца 2023 года.

Предоставление статуса кандидата не гарантирует стране ни четких сроков, ни самого факта вступления в ЕС. Турция получила статус кандидата в ЕС в 1999 году, смогла начать переговоры о вступлении только в 2005 году, и до сих пор ее европейская перспектива не просматривается в обозримом будущем.