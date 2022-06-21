Действия Байдена по Украине могут закончиться мировой войной, заявил Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что то, как администрация нынешнего президента Джо Байдена действует в ситуации с конфликтом на Украине, может закончиться мировой войной, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"У нашей страны большие проблемы. И мы в серьезной опасности из-за того, что происходит на Украине и с Россией. То, как они (администрация США - ред.) действуют, может закончиться мировой войной. Это безумие, что они делают", - сказал Трамп в интервью порталу Newsmax.

Отвечая на вопрос ведущего о том, подходит ли Байден для руководства США, Трамп заявил, что "ситуация в стране терпит фиаско", напомнив среди прочего о ситуации с выводом американских сил из Афганистана и росте инфляции в стране.

Ранее Трамп заявлял, что "слабость и некомпетентность" его преемника и политического оппонента Джо Байдена сделали возможным начало специальной военной операции РФ на Украине, и что при его администрации "такого точно не произошло бы".