Время в Ереване: 11:07:36,   21 Июнь 2022

Действия Байдена по Украине могут закончиться мировой войной, заявил Трамп

Действия Байдена по Украине могут закончиться мировой войной, заявил Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что то, как администрация нынешнего президента Джо Байдена действует в ситуации с конфликтом на Украине, может закончиться мировой войной, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"У нашей страны большие проблемы. И мы в серьезной опасности из-за того, что происходит на Украине и с Россией. То, как они (администрация США - ред.) действуют, может закончиться мировой войной. Это безумие, что они делают", - сказал Трамп в интервью порталу Newsmax.

Отвечая на вопрос ведущего о том, подходит ли Байден для руководства США, Трамп заявил, что "ситуация в стране терпит фиаско", напомнив среди прочего о ситуации с выводом американских сил из Афганистана и росте инфляции в стране.

Ранее Трамп заявлял, что "слабость и некомпетентность" его преемника и политического оппонента Джо Байдена сделали возможным начало специальной военной операции РФ на Украине, и что при его администрации "такого точно не произошло бы".

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]