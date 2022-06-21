Россияне больше всего отметили за последний месяц рост цен на сахар, мясо и молоко

Существенный рост цен на сахар за последние четыре недели заметили 40% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Как передает Арменпресс, об этом опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что, по оценкам 39% россиян, за последний месяц заметно подорожали мясо и птица, существенный рост цен на молоко и молочные изделия отмечают 38% респондентов.

Хлеб и хлебобулочные изделия за последние четыре недели заметно подорожали по мнению около трети сограждан (32%), существенный рост цен на растительное масло отметили 31% россиян, на крупы и макароны - 30% участников опроса, на плодоовощную продукцию – 27% респондентов, на яйца – более четверти опрошенных (26%), отмечают социологи.

По данным ФОМ, заметный рост цен на алкоголь за прошедший месяц наблюдали 14% россиян, или каждый седьмой.

Всероссийский опрос был проведен 10-12 июня 2022 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.