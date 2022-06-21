СМИ: премьер Франции подала прошение об отставке правительства, которое отклонил президент

Премьер-министр Франции Элизабет Борн подала президенту Эмманюэлю Макрону прошение об отставке кабмина, которое было отклонено. Как передает Арменпресс, об этом сообщили во вторник в Елисейском дворце.

Как отметили в администрации Макрона, "глава государства ожидает, что правительство продолжит выполнять свою миссию". По словам представителей Елисейского дворца, президент "намерен искать конструктивные решения" на встречах во вторник с главами политических партий, представленных в парламенте.

Прошение об отставке правительства подано в связи с результатами парламентских выборов, завершившихся 19 июня. По их итогам правящий блок потерял надежное большинство мандатов в Национальном собрании (нижней палате парламента).