Баскетбольный турнир «Сада Кап» создаст в Ереване спортивный праздник

Международный баскетбольный турнир «Сада Кап» в Ереване обещает быть зрелищным. Как передает «Арменпресс», такое мнение на встрече с журналистами высказал главный тренер сборной Армении по баскетболу Рекс Каламян. Он подчеркнул, что можно выиграть турнир, конечно важно, но важнее развивать и вывести армянский баскетбол на новый уровень. «Здесь мы говорим на трех языках: армянском, английском и на языке баскетбола. Мы здесь тренируемся по системе НБА», - сказал Рекс Каламян.

С большим энтузиазмом к команде присоединился член сборной Армении по баскетболу Андре Спайт-Мкртчян. «Рад, что я снова, после 2016 года вместе с командой. Это отличная возможность принять участие в «Сада Кап», и тем самым подготовиться к чемпионату Европы малых стран», - сказал он.

Другой член сборной Армении Альберт Тадевосян на предстоящие турниры возлагает большие надежды. «Мы рады, что с нами работает такой тренер, как Рекс Каламян. К предстоящим турнирам готовимся тяжелой работой, ужасно устали, но делаем это с большим удовольствием. Надеемся вернуться с Мальты с медалями чемпионата Европы малых стран», - сказал он.

Федерация баскетбола Армении сотрудничает с компанией «Сада». Партнерство охватывает четыре разные возрастные группы. Сборная Армении по баскетболу в настоящее время готовится к международному турниру «Сада Кап», который пройдет в Ереване с 23 по 26 июня, и к чемпионату Европы малых стран, который пройдет на Мальте с 28 июня по 3 июля.