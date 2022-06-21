Посол Евросоюза прибыл в МИД РФ

Посол ЕС Маркус Эдерер прибыл в МИД РФ в связи с решением Литвы запретить транзит ряда товаров в Калининградскую область.

Как передает корреспондент РИА Новости, машина посла только что подъехала к зданию на Смоленской площади, передает Арменпресс.

Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.

Алиханов также сообщил, что посол ЕС в России вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита, ему будут выставлены условия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров".