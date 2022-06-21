У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1
12:16, 21 Июнь 2022
Землетрясение магнитудой 6,1 было зарегистрировано во вторник у побережья Японии в Тихом океане. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился на расстоянии 871 км к юго-востоку от города Йокосука с населением порядка 428 тыс. человек, расположенного на острове Хонсю. Очаг залегал на глубине 40 км.
Сообщения о разрушениях и угрозе цунами на данный момент не поступали.
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