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У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 было зарегистрировано во вторник у побережья Японии в Тихом океане. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился на расстоянии 871 км к юго-востоку от города Йокосука с населением порядка 428 тыс. человек, расположенного на острове Хонсю. Очаг залегал на глубине 40 км.

Сообщения о разрушениях и угрозе цунами на данный момент не поступали. 


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