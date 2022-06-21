У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 было зарегистрировано во вторник у побережья Японии в Тихом океане. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился на расстоянии 871 км к юго-востоку от города Йокосука с населением порядка 428 тыс. человек, расположенного на острове Хонсю. Очаг залегал на глубине 40 км.

Сообщения о разрушениях и угрозе цунами на данный момент не поступали.