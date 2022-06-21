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Кинофестиваль «Золотой абрикос» представит 5 фильмов о 44-дневной Арцахской войне, снятых разными странами

Кинофестиваль «Золотой абрикос» представит 5 фильмов о 44-дневной Арцахской войне, снятых разными странами

Ереванский международный кинофестиваль «Золотой абрикос»-2022 представит специальную программу фильмов о 44-дневной Арцахской войне.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает художественный руководитель кинофестиваля Карен Аветисян, отметив, что один из фильмов о 44-дневной войне снят греками, другой -аргентинцами, третий - египтянами. По одному фильму на эту тему представили режиссеры из Армении и Арцаха.

«Обвинения, что фестиваль игнорирует Арцах, избегает этой темы под влиянием каких-то сил -  не оправданы. В фестивальные программы входят фильмы на любые темы. «Золотой абрикос» не исключение, как и тот факт, что на этом фестивале особое внимание уделяется важнейшей для нашей страны теме. Это военный и послевоенный периоды. Более того, заключительный фильм 19-го «Золотого абрикоса» - это армянское обращение к 44-дневной войне», - подчеркнул Аветисян.

Ранее в сети был размещен пост, что «Золотой абрикос» отклонил документальный фильм об Арцахе «Желание жить» (The Desire to live) режиссера Мариам Аветисян и продюсера Питера Пахлаваняна.

Международный кинофестиваль «Золотой абрикос»-2022 пройдет с 10 по 17 июля. В нем примут участие известные кинематографисты со всего мира. В рамках фестиваля будет показано около 100 фильмов.


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