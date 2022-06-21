LA Times: Шольц, Макрон и Драги отказали Украине в быстрых поставках оружия

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги, побывавшие в Киеве на прошлой неделе, отказали Киеву в оперативных поставках. Как передает Арменпресс, об этом написал в воскресной статье для газеты The Los Angeles Times колумнист Дойл Макманус.

По мнению автора, у европейских правительств накапливается "усталость от Украины" из-за того, что санкционное давление, которое они были вынуждены оказать на Россию бьет по ним самим. "Проблема с санкциями в отношении России состоит в том, что они будут работать, только если будут вредить нам тоже", - приводит колумнист в подтверждение своих слов мнение одного из своих приятелей, бывшего учителя Роберто Песчиани.

Макманус отмечает, что несмотря на то, что главы трех крупных европейских государств приехали в Киев и вновь выразили поддержку Украине, однако там так и не дождались гарантий ускорения военных поставок. "Эти трое не дали [президенту Украины Владимиру] Зеленскому самого заветного: быстрой доставки нового оружия", - написал он.

Автор также скептически отнесся и к возможности вступления Украины в ЕС и назвал поддержку Макроном, Шольцем и Драги этого шага "чисто символической".

На прошлой неделе Шольц, Макрон, Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис совершили визит на Украину, провели встречу с президентом этой страны Владимиром Зеленским. Основной темой переговоров стала нынешняя ситуация вокруг Украины. Немецкая газета Die Welt выступила с предположением, что европейские лидеры могли убеждать Зеленского сесть за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.