Областной администрации Гегаркуника на пять субвенционных программ выделено 181 млн драмов

Правительство областной администрации Гегаркуника на пять субвенционных программ выделило 181 млн драмов. Как сообщили «Арменпресс» в Управлении градостроительства Гегаркуникской области, эта сумма направлена на ремонт внутренней сети питьевой воды общины Золакар, системы отопления спортивной школы общины Лчашен, проведения сети наружного освещения ряда улиц и их участков общины Кармиргюх, населенных пунктов Гетик, Дпрабак общины Чамбарак и на ремонт административного здания Чамбарака.

Согласно начальнику Управления градостроительства Гегаркуникской областной администрации Армену Зограбяну, вышеуказанные программы или уже завершены или находятся на завершающем этапе.

Хосров Хлгатян