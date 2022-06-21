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Областной администрации Гегаркуника на пять субвенционных программ выделено 181 млн драмов

Областной администрации Гегаркуника на пять субвенционных программ выделено 181 млн драмов

Правительство областной администрации Гегаркуника на пять субвенционных программ выделило 181 млн драмов. Как сообщили «Арменпресс» в Управлении градостроительства Гегаркуникской области, эта сумма направлена на ремонт внутренней сети питьевой воды общины Золакар, системы отопления спортивной школы общины Лчашен, проведения сети наружного освещения ряда улиц и их участков общины Кармиргюх, населенных пунктов Гетик, Дпрабак общины Чамбарак и на ремонт административного здания Чамбарака.

Согласно начальнику Управления градостроительства Гегаркуникской областной администрации Армену Зограбяну, вышеуказанные программы или уже завершены или находятся на завершающем этапе.

Хосров Хлгатян


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