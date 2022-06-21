Время в Ереване: 11:07:36,   21 Июнь 2022

Число насильственно перемещенных лиц в мире достигло 100 млн

Число насильственно перемещенных лиц в мире достигло 100 млн

Уже 100 млн человек в мире в настоящее время считается перемещенными лицами. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Общее число насильственно перемещенных лиц достигло 100 млн -мрачное свидетельство нашего времени", - говорится в заявлении Гутерриша по случаю Всемирного дня беженцев.

Генсек напомнил, что по мнению ООН ситуация на Украине "вызвала самое масштабное и быстрое перемещение людей в Европе со времен Второй мировой войны".


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]