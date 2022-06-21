WP: иранские катера приблизились к американским кораблям в Персидском заливе

Три иранских катера Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) оказались в понедельник на расстоянии 46 м от кораблей ВМС USS Sirocco и USNS Choctaw County. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в Пентагоне.

По их данным, иранские катера промчались на "опасно высокой" скорости мимо патрульного корабля Sirocco и быстроходного транспортного корабля Choctaw County. По версии источников издания, корабли находились в международных водах в Персидском заливе, когда три иранских катера приблизились к Sirocco вплотную. Они отклонились от курса только после того, как Sirocco подал звуковой предупреждающий сигнал. Иранские катера также подошли на расстояние 46 м к Choctaw County, что заставило экипаж Sirocco использовать сигнальный огонь. Инцидент продолжался около часа.

Официальный представитель Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США, в зону оперативной ответственности которого входят, в частности, Ближний Восток, Южная и Центральная Азия, полковник Джозеф Бучино сказал, что действия иранских военнослужащих "не соответствовали международным стандартам профессионального и безопасного поведения на море, что увеличило риск просчетов и столкновений". "Силы СЕНТКОМ будут продолжать летать, плавать и осуществлять свою деятельность в любой точке зоны своей ответственности, где это позволяет международное право, способствуя при этом региональной стабильности", - заключил он.