Сообщение Министерства обороны Азербайджана - полная дезинформация: Министерство обороны Армении

Сообщение Министерства обороны Азербайджана, что в ночь с 20 на 21 июня подразделения Вооруженных сил Республики Армения из стрелкового оружия разного калибра открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным на восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности.

«Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем Вооруженных сил Республики Армения», - как сообщает «Арменпресс», говорится в сообщении МО Армении.