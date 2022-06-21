Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июнь 2022

Европейские индексы выросли - 20-06-22

Европейские индексы выросли - 20-06-22

МОСКВА, 21 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.06% и составил 13265.60 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.64% и составил 5920.09 пункта, британский FTSE вырос на 1.50% и составил 7121.81 пункта, а российский RTSI вырос на 3.21% и составил 1357.63 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]