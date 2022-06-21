Цены на цветные металлы - 20-06-22

ЛОНДОН, 21 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 20 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 1.16% и составила 2527.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.18% и составила 8977.50 долларов США, цена на свинец выросла на 0.34% и составила 2068.50 долларов США, цена на никель выросла на 0.27% и составила 25738.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.23% и составила 30800.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.17% и составила 3517.50 долларов США, цена на молибден выросла на 0.40% и составила 38338.34 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 72400.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.