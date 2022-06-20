В Турции намерены продолжить переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении в НАТО

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын назвал открытыми и конструктивными состоявшиеся 20 июня в штаб-квартире НАТО переговоры с представителями Швеции и Финляндии по вопросу вступления в альянс этих двух северных стран. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, по его словам, переговоры будут продолжены, они не завязаны на предстоящий в конце июня саммит НАТО в Мадриде.

"Переговоры были открытыми, искренними и будут продолжены". Все будет зависеть от шагов, которые предпримут Швеция и Финляндия, - сказал он журналистам в Брюсселе.

"Переговорный процесс, касающийся озабоченностей Турции [в вопросах безопасности], не завязан на саммит НАТО в Мадриде", - отметил Калын. Он добавил, что в Анкаре ждут от северных стран прекращения поддержки таких террористических организаций, как Рабочая партия Курдистана (РПК) и "организация ФЕТО", которую Турция обвиняет в подготовки переворота в 2016 году.

Принявший участие в пресс-конференции замглавы турецкого МИД Седат Онал сказал, что сторонам были переданы все необходимые документы и от них ждут "конкретных и четких ответов".

Послы Финляндии и Швеции при НАТО вручили 18 мая генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их стран в Североатлантический альянс. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда заявил, что Анкара не поддержит принятие в НАТО двух северных стран, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям. Эту позицию турецкое руководство озвучивало неоднократно, в том числе на переговорах со своими коллегами и представителями международных организаций.