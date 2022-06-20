Финляндия откроет границу для российских туристов с 30 июня

Финляндия с 30 июня отменяет ограничения на въезд для туристов из других государств, включая Россию, связанные с пандемией коронавируса. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник министерство внутренних дел республики.

"Теперь путешественники из третьих стран, въезжающие в Финляндию, больше не будут обязаны представлять сертификат о вакцинации от COVID-19, а также сдавать тест при пересечении границы", - отмечается в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

Пограничная служба Финляндии "совместно с национальными и международными партнерами продолжит следить за событиями, связанными с безопасностью границ", говорится в тексте.

Пересечь границу теперь будет возможно так же, как и до пандемии. При этом "туристы, прибывающие из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны, по-прежнему будут обязаны иметь при себе проездные документы, то есть паспорт и при необходимости визу", уточняет министерство.

МВД Финляндии ожидает, что снятие ограничений "приведет к увеличению числа туристов из других стран, в первую очередь из России", и указывает, что "визы в Финляндию для россиян в обычном порядке выдает министерство иностранных дел республики".

Границы Финляндии для туристов из РФ были закрыты в связи с распространением коронавируса, ограничения регулярно продлевались в течение более чем двух лет. Между странами в настоящее время действует только автобусное сообщение. Кроме того, сохраняется возможность пересечения сухопутной границы на автомобиле.