Предстоящие на 21 июня мероприятия
21:04, Июнь 20, 2022
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- 21:42 В Турции намерены продолжить переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении в НАТО
- 21:27 Финляндия откроет границу для российских туристов с 30 июня
- 21:04 Предстоящие на 21 июня мероприятия
- 21:01 Премьер-министр Пашинян принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе
- 20:52 В Минске проходит заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе
- 20:44 Байден назвал вступление Украины в ЕС очень вероятным
- 20:38 Обсужден ход организации в Армении 6-го фестиваля “STARMUS”
- 20:33 Байден заявил, что не планирует посещать Украину в ближайшее время
- 20:26 В Минске состоялась встреча Никола Пашиняна и Михаила Мишустина
- 20:22 Главы МИД ЕС намерены продолжать поддержку Украины: Боррель
- 20:12 Армения и Россия подписали меморандум о создании в Армении центра стратегического развития
- 20:08 Пашинян и Мишустин обсудили вопросы региональной коммуникации
- 19:50 Россия сняла ограничения для въезда жителей Армении
- 19:48 Юлиана Григорян получила гран-при на 11-м Международном вокальном конкурсе им. Станислава Монюшко
- 18:57 Президент подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс о недрах Республики Армения»
- 18:34 При поддержке Ucom состоялась (не)конференция «БарКемп Ереван»
- 18:29 Министр финансов провел рабочую встречу с делегацией во главе с главой миссии МВФ в Армении
- 17:49 Премьер-министр Пашинян с рабочим визитом прибыл в Минск
- 17:26 Китайская Chery начнет продавать в России автомобили бренда Omoda
- 17:13 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-06-22
- 17:12 Азиатские индексы - 20-06-22
- 16:40 В текущем году в Республике Армения убежище и статус беженца запросили более 250 иностранцев: Миграционная служба
- 16:25 Согласно рейтингу «Global Startup Ecosystem Index-2022», Ереван - лидер кавказского региона
- 16:23 Всемирный совет церквей избрал нового генерального секретаря
- 16:21 Зеленский заявил, что с начала спецоперации России за границу уехали более 5 млн украинцев
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