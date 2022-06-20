В Минске проходит заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе. В заседании принимает участие также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на БЕЛТА, главы правительств стран ЕАЭС обсудят вопросы введения маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС, создания комиссии по кооперации и импортозамещению в приоритетных и высокотехнологичных отраслях промышленности, программу совместных действий государств - членов ЕАЭС в сфере защиты прав потребителей. Членам межправсовета будут представлены отчеты ЕЭК за 2021 год о мониторинге проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений комиссии, о состоянии конкуренции на трансграничных рынках в 2021 году и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции, доклад о реализации проектов в рамках цифровой повестки ЕАЭС.

В целях дальнейшей интеграции национальных транспортных систем государств ЕАЭС в мировую транспортную систему и увеличения объемов торговли планируется рассмотрение вопросов развития транспортной инфраструктуры евразийских транспортных коридоров и маршрутов, входящих в том числе в международные транспортные коридоры "Восток - Запад" и "Север - Юг".

Кроме того в повестке дня обсуждение вопросов электронной торговли, таможенного сотрудничества, исполнение предыдущих поручений межправсовета и другие.