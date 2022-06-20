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Обсужден ход организации в Армении 6-го фестиваля “STARMUS”

Обсужден ход организации в Армении 6-го фестиваля “STARMUS”

Под председательством руководителя аппарата премьер-министра Республики Армения Араика Арутюняна и вице-спикера Национального Собрания Акопа Аршакяна сегодня состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы, связанные с проведением в Армении 6-го Фестиваля науки и искусства “STARMUS”.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в совещании приняли участие представители международной организационной группы фестиваля и армянской межведомственной рабочей группы.

В режиме видеоконференцсвязи в совещании также принял участие директор и основатель фестиваля Гарик Исраелян.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с содержательными и техническими работами запланированных в рамках фестиваля мероприятий, представлен процесс выполнения достигнутых по итогам предыдущей встречи договоренностей и поручений.

Ответственным лицам были даны соответствующие поручения, направленные на организацию и проведение такого масштабного и значимого фестиваля в Армении на должном уровне.


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