Байден назвал вступление Украины в ЕС очень вероятным
20:44, 20 Июнь 2022
Президент США Джо Байден заявил, что считает "очень вероятным" вступление Украины в Евросоюз.
"Я думаю, очень вероятно, что это произойдет", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, ответил Байден на вопрос, уверен ли он в том, что Украина станет членом ЕС.
Евросоюз рассматривает возможность присвоения Украине статуса страны-кандидата и дает понять, что полноценное членство возможно только в многолетней перспективе.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм