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Байден назвал вступление Украины в ЕС очень вероятным

Байден назвал вступление Украины в ЕС очень вероятным

Президент США Джо Байден заявил, что считает "очень вероятным" вступление Украины в Евросоюз.

"Я думаю, очень вероятно, что это произойдет", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, ответил Байден на вопрос, уверен ли он в том, что Украина станет членом ЕС.

Евросоюз рассматривает возможность присвоения Украине статуса страны-кандидата и дает понять, что полноценное членство возможно только в многолетней перспективе.


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