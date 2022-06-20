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Байден заявил, что не планирует посещать Украину в ближайшее время

Байден заявил, что не планирует посещать Украину в ближайшее время

Президент США Джо Байден заявил, что не планирует посещать Украину в ходе предстоящих поездок по странам Европы и Ближнего Востока.

"Не в эту поездку. Вряд ли", - сказал он журналистам.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, на следующей неделе Байден встретится с коллегами по G7 в Германии и примет участие в саммите НАТО в Испании. Далее у него запланировано ближневосточное турне с посещением Израиля, палестинских территорий Западного берега реки Иордан и Саудовской Аравии.
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