Байден заявил, что не планирует посещать Украину в ближайшее время
20:33, 20 Июнь 2022
Президент США Джо Байден заявил, что не планирует посещать Украину в ходе предстоящих поездок по странам Европы и Ближнего Востока.
"Не в эту поездку. Вряд ли", - сказал он журналистам.Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, на следующей неделе Байден встретится с коллегами по G7 в Германии и примет участие в саммите НАТО в Испании. Далее у него запланировано ближневосточное турне с посещением Израиля, палестинских территорий Западного берега реки Иордан и Саудовской Аравии.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм