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Главы МИД ЕС намерены продолжать поддержку Украины: Боррель

Главы МИД ЕС намерены продолжать поддержку Украины: Боррель

Главы МИД ЕС выразили намерение продолжать всестороннюю поддержку Украины, включая военную, а также продолжать оказывать давление на РФ. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Министры вновь повторили намерение продолжать всестороннюю поддержку Украины, включая военную помощь... а также продолжать оказывать давление на Россию", - сказал он.


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