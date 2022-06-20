Главы МИД ЕС намерены продолжать поддержку Украины: Боррель

Главы МИД ЕС выразили намерение продолжать всестороннюю поддержку Украины, включая военную, а также продолжать оказывать давление на РФ. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Министры вновь повторили намерение продолжать всестороннюю поддержку Украины, включая военную помощь... а также продолжать оказывать давление на Россию", - сказал он.