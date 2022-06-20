Пашинян и Мишустин обсудили вопросы региональной коммуникации

В ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Минске премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся проблем на КПП “Верхний Ларс” на российско-грузинской границе, а также разблокирования транспортных и экономических коммуникаций в регионе. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, Пашинян поблагодарил российскую сторону за решение проблем, возникших на пункте пропуска на российско-грузинской границе "Верхний Ларс", напомнив, что это "единственная сухопутная дорога, которая соединяет Армению и Россию".

"Мы были довольно-таки озабочены по этому поводу, поскольку в связи с текущей экономической конъюнктурой там создаются некоторые проблемы из-за увеличения экономических потоков. Очень важно то, о чем мы договорились, в том числе с нашими грузинскими коллегами, чтобы товарооборот между Арменией и Россией не встречал искусственных барьеров", - сказал Пашинян.

Он также поддержал "деблокирование всего региона". "Я надеюсь, что в результате уже проделанной работы мы придем к конкретным решениям. Деблокирование транспортных и экономических коммуникаций региона... в текущей ситуации приобретает особую важность", - заключил премьер Армении.