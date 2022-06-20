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Россия сняла ограничения для въезда жителей Армении

Россия сняла ограничения для въезда жителей Армении

Россия сняла все ограничения для въезда граждан Армении через сухопутную границу, это будет способствовать развитию туризма и экономических связей. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"В соответствии с решением правительства сняты все ограничения на въезд армянских граждан на территорию России сухопутным путем. Мы рассчитываем, что в ближайшее время туристические потоки восстановятся, и это имеет очень важное значение для жителей Армении и России", - сказал Мишустин в ходе встречи в понедельник в Минске с премьером Армении Николом Пашиняном.

Мишустин также подчеркнул, что российская сторона уделяет приоритетное внимание разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье. "Практическая работа активно ведется в рамках трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров (РФ, Армении и Азербайджана – ред.). В ходе Петербургского экономического форума состоялось ее очередное заседание", - отметил Мишустин.


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